2020/10/20 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مؤسسة مام الانسانية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اجهزة التعقيم الطبية الى محافظة حلبجة للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة خلال مراسيم استلام اجهزة التعقيم: نشكر مؤسسة مام الانسانية ومؤسسة رومال الاعلامية على هذه الاجهزة، مشيرا الى ان مواجهة انشار فايروس كورونا مهمة الجميع.

واضاف: ان اجهزة التعقيم الطبية ستساهم بشكل كبير في مواجهة انتشار فايورس كورونا، داعيا مؤسسة مام وجميع الخيرين الى الاستمرار في دعم ومساندة محافظة حلبجة.

وتابع: ان اجهزة التعقيم ستنصب في مداخل جميع الدوائر الحكومية في محافظة حلبجة وستساهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

PUKmedia متابعة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة مام تقدم اجهزة تعقيم طبية لمحافظة حلبجة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة مام تقدم اجهزة تعقيم طبية لمحافظة حلبجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).