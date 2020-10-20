الكاظمي يطالب ميركل بدعم اعمار العراق

2020/10/20 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك للكاظمي مع ميركل في العاصمة الالمانية برلين اليوم الاثنين، ثمن الكاظمي الدور الالماني في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق، وكذلك الدور الالماني في ملف اعادة النازحين جراء الحرب ضد داعش.

واشار الكاظمي الى ان العراق يتعاون مع المانيا مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والحرب ضد داعش، مطالبا بمزيد من الدعم الألماني في مجال إعادة الإعمار.

PUKmedia / متابعة ‌

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