تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ترقب تطورات صفقة التحفيز الأمريكية

2020/10/20 | 12:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات حزمة التحفيز الأمريكية.

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