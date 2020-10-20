أول وفد حكومي إمارتي يزور الكيان الصهيوني

2020/10/20 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توجه وفد إماراتي رسمي إلى الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة علنية، بعد تطبيع العلاقات مع الكيان منتصف الشهر الماضي.وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران أقلعت من أبوظبي تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع مسار الطائرات.من جانبها أفادت مصادر عبرية أن الوفد سيوقع، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا يقضي بإعفاء متبادل لمواطني الدولتين من الحصول على تأشيرات الدخول.وقالت الإذاعة العبرية، إن “تل أبيب” وأبوظبي ستوقعان اليوم، على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات السفر، مضيفة “ستصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية لا يطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول إليها أو جواز سفر أجنبي”.وسيتم توقيع الاتفاق في إطار “لقاء القمة الثلاثية في مطار بن غوريون، بحضور رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، ووزير المالية الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطيار.



وسيلقي الثلاثة بيانا مشتركا”، وفق المصدر ذاته.وكان وفد إماراتي كبير قد وقع، أمس الاثنين، مذكرات تفاهم مع كيان العدو في المجالين الزراعي والتقني.وتوصلت الإمارات والكيان الصهيوني والبحرين في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.وقوبل الاتفاق بتنديد واسع؛ وعدته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



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