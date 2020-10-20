عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

2020/10/20 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

– الكاظمي من برلين: نتطلع إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا.

– الكاظمي من برلين: نقدم الشكر لألمانيا على مساعدتها في مجال اعادة الاعمار.

– الكاظمي من برلين: تم الشروع بعملية اصلاح شاملة في العراق عبر الورقة البيضاء الاصلاحية.

– ميركل: سندعم العراق في خطته الاصلاحية الطموحة.

– ميركل: نرحب بإرادة الاصلاح لدى الحكومة العراقية واجراء الانتخابات المبكرة.

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