السعودية تبدأ باستقبال المتعمرين من الخارج وفق اجراءات معينة

2020/10/20 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … رحبت السعودية بأستقبال المسلمين كافة من الخارج من اجل أداء مناسك العمرة خلال الفترة المقبلة ضمن المرحلة الثالثة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة لضمان سلامة وجودهم في الأراضي السعودية بسبب فيروس كورونا.



قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن أن فتح المجال لاستقبال المسلمين لاداء مناسك العمرة من خارج السعودية ستكون الحدث […]

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