2020/10/20 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء من المانيا عن “قرب” إعلان المرحلة الثانية من خارطة تطوير الكهرباء، بمشاركة شركات ألمانية.



وأكد الكاظمي خلال لقائه بالمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أن العراق يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا، فيما رحّبت الاخيرة بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في العراق خلال الفترة المقبلة.



اقرأ ايضاً: تفعيل الضرائب […]

التدوينة الكاظمي: قريباً الإعلان عن المرحلة الثانية لتطوير الكهرباء في العراق ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قريباً الإعلان عن المرحلة الثانية لتطوير الكهرباء في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: قريباً الإعلان عن المرحلة الثانية لتطوير الكهرباء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).