الـ أ.و.ك يدعو لعقد مؤتمر للقوى السياسية بشأن المناطق المتنازع عليها

2020/10/20 | 12:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ملا كريم شكور مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني ان مراكز تنظيمات الاتحاد الوطني في المناطق المتنازع عليها اكدت في اجتماع لها ضرورة حل مشكلات هذه المناطق.

وقال ملا كريم شكور، أن مسؤولين مراكز تنظيمات كركوك، نينوى، حمرين، كرميان، خانقين، قرجوغ، وشنكال عقدوا اجتماعا يوم الاثنين، جرى فيه بحث المشكلات الخاصة بكل منطقة وحدود مركز التنظيم فيها، اضافة الى ان هناك مشكلات عامة بشأن المناطق المتنازع عليها.

وأضاف ملا كريم شكور "اتفقنا على توحيد الآراء والتقارير بشأن اوضاع المناطق، والعمل على تنظيم اجتماع مع الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني، ومن ثم العمل على عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لبحث مسألة عقود الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها والمشكلات التي تسببت بها، وملفات الارهاب والنازحين وغيرها من المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق".

ولفت ملا كريم شكور الى ان مسؤولي مراكز التنظيمات المجتمعة اتفقت على تقديم مقترح بعقد اجتماع لقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بخصوص المناطق المتنازع عليها، ويليها عقد مؤتمر يشمل الاحزاب والقوى السياسية والمكونات الأخرى في المناطق المتنازع عليها، لايجاد حلول لمشكلات مناطق المادة 140 من الدستور والتي تحل مشكلات المناطق المتنازع عليها.

واشار الى ان مسؤول مراكز تنظيمات الاتحاد الوطني في المناطق المتنازع عليها سيستمرون في عقد هكذا اجتماعات بشكل دوري، وسيتم بحث ملفات عدة مثل النازحين والانتخابات خلال الاجتماعات المقبلة بشكل مفصل لكل ملف.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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