قوات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين جنوب غزة

2020/10/20 | 12:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توغلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، في اراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية شرق خانيونس لليوم الثاني على التوالي .يشار الى ان قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في المناطق الحدودية بشكل يومي في مناطق متفرقة في القطاع ، وتشرع بتجريف اراضي المواطنين.



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