2020/10/20 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، التزام بلاده بالديمقراطية كمنهج لإدارة البلاد الخليجية، مشيرا إلى أن الكويت تملك تجربة برلمانية راسخة منذ عقود، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير الكويت أمام مجلس الأمة: ملتزمون بالديمقراطية منهجا لإدارة البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير الكويت أمام مجلس الأمة: ملتزمون بالديمقراطية منهجا لإدارة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).