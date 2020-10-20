قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة شمال أفغانستان

2020/10/20 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل ستة جنود من الجيش الأفغاني وثمانية مسلحين من جماعة طالبان وأصيب أربعة جنود آخرون في اشتباكات جديدة في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان مساء الاثنين.وقال محب الله سيدي لوكالة أنباء “شينخوا” اليوم الثلاثاء: إن “مسلحين يحملون بنادق وقذائف صاروخية هاجموا نقطة تفتيش أمنية في بلدية إسماعيل قشلاق بمنطقة إمام صاحب، ونصب المسلحون كمينا لدورية عسكرية في نفس البلدية يوم الاثنين في منتصف الليل.وأضاف رئيس المنطقة أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة في وقت مبكر من اليوم، وتم نقل المصابين إلى مخيم عسكري في المنطقة.وأصبحت المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، مسرحا للاشتباكات العنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية.



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