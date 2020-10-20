2020/10/20 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز 2020/ 2021.



وبحسب الجدول الذي نشرته الهيئة اليوم الثلاثاء، ستنطلق منافسات الدوري العراقي لكرة القدم ابتداءً من يوم الاحد القادم الموافق 25/10/2020 والتي ستكون اولى المباريات بين نادي الشرطة الذي يستضيف نادي الزوراء العراقي.



[…]

التدوينة جدول مباريات الدوري العراقي – الجولة الاولى ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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