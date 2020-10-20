اعتقال 9 صينيين في بغداد

2020/10/20 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت القوات الأمنية، الثلاثاء، القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الصينية، لمخالفتهم قانو الإقامة في بغداد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2020)، إنه "قامت كوادر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في منطقة زيونة ببغداد".

وبين، ان "الملقى القبض عليهم دخلوا البلاد عن طريق المشاريع الإستثمارية في المحافظات وتسربوا الى بغداد وتم القبض عليهم في احدى محلات بيع الهواتف النقالة"، مشيرأ الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم خارج العراق بالتعاون مع قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي".

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