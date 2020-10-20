الكاظمي: العراق يتطلع لشراكة حقيقة مع المانيا في عدة مجالات

2020/10/20 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الثلاثاء، تطلع العراق لشراكة حقيقية مع المانيا في المجالين الامني والعسكري، والاستفادة من الدعم المالي وتنظيم الانتخابات.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، اليوم (20 تشرين الاول 2020) إنه "جاء الى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في اقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية".

واضاف الكاظمي الى انه "شرع ببرنامج طموح لاعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى انه "يقترب من اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الالمانية".

واوضح انه " يتطلع لتعزيز جهود التعاون الامني والعسكري مع المانيا وللاستفادة من الدعم المالي وتنظيم انتخابات حرة نزيهة"، مؤكدا ان " العالم يمر باوقات صعبة بسبب كورونا".

من جانبها رحبت المستشارة الالمانية انيجلا ميركل بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي مؤكدة دعم بلادها لخطة العراق الاقتصادية الطموحة.

واشارت الى ان الانتخابات العراقية المبكرة في حزيران المقبل ستعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي.

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