انخفاض اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية

2020/10/20 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية

بالانخفاض اليوم الثلاثاء (20 تشرين

الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.150 ديناراً مقابل

100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر

صرف

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