القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في نينوي

2020/10/20 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة

لوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على

متهمين يتاجران بالعملة المزيفة

بمحافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعملية استخباراتية

نفذتها مفارز

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