المنتجات النفطية توضح بشأن اسعار النفط الأبيض الموزعة على المواطنين

2020/10/20 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح إعلام هيئة توزيع المنتجات

النفطية، اليوم الثلاثاء، بخصوص آلية

توزيع مادة النفط الابيض على المواطنين

مع قرب فصل الشتاء.

وذكر مدير إعلام الهيئة، علي صباح في

تصريح صحافي، أن "شركة المنتوجات

النفطية

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