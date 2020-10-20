رئيسا القضاء والنزاهة يبحثان التعاون في مكافحة الفساد

2020/10/20 | 12:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد.

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