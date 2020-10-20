القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في نينوى

2020/10/20 | 12:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في نينوي

بعملية استخباراتية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة نينوى في وزارة الداخلية استنادا" لمعلومات استخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين في الجانب الايسر من مدينة الموصل يتاجران ببيع والترويج للعملة المزيفة وبالجرم المشهود وقد ضبط بحوزتهما 13 مليون دينار مزيف فئة 10 الاف و25 الف دينار.

حيث تم تسليم المتهمين مع العملة المزيفة بوصل استلام اصولي الى الجهات المختصة

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