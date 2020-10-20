2020/10/20 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تغريدة عبر حسابه على “تويتر”.

وقال بارزاني: “اليوم لا يشبه الأمس ، وغدا لا يشبه اليوم”.

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