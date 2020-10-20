اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في اب

2020/10/20 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس آب من 17 مليار يورو في يوليو تموز بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس آب، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة في العام السابق، ما يرجع في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.

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