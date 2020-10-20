أقوال لا تنسى - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/20 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي على أثر الدور الكبير الذي أحدثته (ثورة اكتوبر العظمى) على الشعب العراقي حيث عرف أن الثورة هي ثورة الفقراء والكادحين ودولة العمال والفلاحين وبعد فشل ثورة العشرين في العراق من تحقيق جميع أهدافها.



كان الشعب العراقي يقوم بانتفاضات عفوية ضد الاستعمار البريطاني بدون دور لقيادات الأحزاب الوطنية آنذاك حيث أصبح فئاتها من المثقفين يخشون ويخافون من ظلم الاستعمار البريطاني الذي أسس قوى رجعية يعتمد عليها مما ج ......





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