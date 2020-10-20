تصريح نيابي خطير بشأن الأدوية التي يستهلكها العراقيون

2020/10/20 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، إن الأدوية المهربة والمغشوشة في الأسواق العراقية تتراوح نسبتها بين (70-80) في المئة.

وذكر الموسوي في تدوينة إن “الادوية المهربة والمغشوشة الموجودة حاليا في السوق العراقية تتراوح مابين ٧٠ إلى ٨٠ % من حجم الأدوية الكلي داخل العراق”.

وأضاف، أن “إجراءات الحكومة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة ضعيفة جداً في محاربة تهريب الأدوية لكون أغلبيتهم لديهم ضلوع بهذا الموضوع”.

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