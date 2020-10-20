النقد الدولي: الاقتصاد السعودي سينكمش 5.4%

2020/10/20 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات الصندوق الدولي بأن الاقتصاد السعودي سيسجل انكماشا 5.4 بالمئة العام الحالي، بأفضل من التوقعات السابقة البالغة 6.8 بالمئة.وقلص صندوق النقد الدولي، توقعاته لانكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بأقل من التقديرات السابقة البالغة 5.7 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر افتراضي، الإثنين، إن دول المنطقة مطالبة بتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.وذكر أن الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، سيسجل انكماشا بنسبة 6.5 بالمئة خلال العام الحالي، فيما تنكمش الاقتصادات المستوردة للخام بنسبة 1 بالمئة، وسط تأثيرات تطال قطاعات السياحة والتجارة.وقدر صندوق النقد متوسط سعر النفط عند 41.69 دولارا للبرميل في 2020، ثم يرتفع إلى 46.70 دولارا للبرميل العام المقبل، بأقل من معدله الذي سجله بالعام الماضي بين 57 إلى 64 دولارا للبرميل.



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