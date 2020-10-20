أسعار النفط تهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب

2020/10/20 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع ضغوط تفشي كورونا على تعافي الطلب.

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