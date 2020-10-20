برلماني عراقي يطالب بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها كورقة ضغط

2020/10/20 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا النائب عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد مظهر الجبوري، وزارة المالية الإسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها كورقة ضغط.وقال الجبوري، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية مجلس النواب، إن ملايين العوائل تنتظر وبفارغ …

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