2020/10/20 | 12:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مدير علاقات اللجنة الاولمبية يوسف خوشابا بعد اجراءه عملية للقلب في احدى مستشفيات بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/20 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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