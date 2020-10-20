“موعد الكاظمي كان عبثيا”.. نائبة: الضرورات اللوجستية ستؤجل الانتخابات لهذا الموعد

2020/10/20 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الثلاثاء, وجود اتفاق سياسي لتأجيل الانتخابات المبكرة, مؤكدة أن التأجيل سيحصل حتما الى عام 2022 بسبب الضرورات اللوجستية التي تواجه مفوضية الانتخابات.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كافة الكتل السياسية مع اجراء الانتخابات حال انتهاء جميع العوائق امام عملية الانتخابات , نافية وجود اتفاق او إرادة سياسية بتاجيل الانتخابات”.وأضافت ان ” الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان عبثيا وغير مدروس”, مبينة ان “تأجيل موعد الانتخابات سيفرض نفسه على مفوضية الانتخابات الجديدة من النواحي اللوجستية والأمنية والمالية ” .وأشارت إلى ان ” المفوضية بحاجة الى وقت طويل حيث ان القانون الجديد يختلف عن القوانيين السابقة وبحاجة الى اجراء تغييرات إدارية ولوجستية كبيرة من خلال اعداد نماذج جديدة للدوائر الانتخابية وهظم المفوضية لقانون الجديد , إضافة ان الأجواء الأمنية مهمة جدا وهذه الأجواء بحاجة الى وقت طويل”.وبينت نصيف، أن “التأجيل سيحصل حتما الى عام 2022 بسبب الضرورات اللوجستية وغيرها التي تواجه مفوضية الانتخابات”.



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