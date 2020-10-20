اسعار صرف الدولار مستمرة بالانخفاض في الاسواق العراقية

2020/10/20 | 12:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استمرت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بالانخفاض اليوم الثلاثاء 20 تشرين الاول 2020.

وسجلت بورصة الكفاح 124.150 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاثنين 124.600 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 123.500 دينار لكل 100 دولار.

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