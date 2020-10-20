رقيب استرالي منتحر: لقد قتلت الكثير من الناس في العراق

2020/10/20 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف الطبيب النفسي للرقيب الاسترالي المنتحر ايان تورنر من القوات الخاصة ، ان الرقيب اعترف له أنه لا يستطيع العيش مع نفسه لأنه قتل الكثير من الناس قبل أن يقدم على الانتحار لاحقا .ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن الطبيب النفسي الدكتور محمد مالك في شهادته في التحقيقات بعملية الانتحار إن ” الرقيب ايان تونر من القوات الخاصة اخبره قبل اقدامه على الانتحار ببضعة اشهر بالقول ” لقد قتلت الكثير من الناس ، ولا أستطيع العيش مع نفسي ، لقد قتلت الأبرياء”.واضاف التقرير ان ” تورنر كان قدم نشره سبع مرات في العراق وافغانستان وتيمور الشرقية وكانت آخر عملية نشر له في العراق عام 2016 وقد تمت الموافقة عليها بصعوبة ولم تتم الا بعد تدخل كبير لإعادة النظر في رفض التصريح الطبي، لانه كان قد دخل مستشفى سانت جون منذ عام 2014 وتلقى في وقت سابق علاجًا نفسيًا للمرضى الداخليين لمدة اربعة اسابيع ولم يعد صالحا للخدمة “.واوضح الدكتور مالك أنه ” عندما بدأت التواصل مع تونر كانت هذه الاعترافات ثاني او ثالت جملة يقولها وقد كان مغمورا بالشعور بالذنب ولم يذكر تفاصيل الجرائم التي قام بها ، لكن من الواضح انه كان يعاني بشدة من اضطراب ما بعد الصدمة “.وتابع أن ” الرقيب كان يعالج نفسه من الاضطرابات النفسية بالمخدرات والكحول ، ويعاني من الاستذكار والكوابيس وقلة النوم”، فيما قالت زوجته إنها “لم تتلق دعمًا كافيًا من قوات الدفاع الأسترالية بعد أن أبلغتهم أنها تتعرض للعنف المنزلي وأن زوجها يشرب الكحول بشكل مفرط”.واشار الى أنه “كان عنيفًا ومتسلطا تجاهها بشكل متزايد منذ حوالي عام 2009 ، مع تغيير سلوكه بعد عمليات النشر”.



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