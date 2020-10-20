الكاظمي لميركل: نتطلع لدعم مالي لتنظيم انتخابات نزيهة وتعاون أمني مع ألمانيا

2020/10/20 | 13:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تطلع بلاده للشراكة الحقيقية مع برلين، في المجال العسكري والاقتصادي وإعادة الإعمار وكذلك إجراء الانتخابات المبكرة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الكاظمي اليوم الثلاثاء في برلين مع ميركل عقب انتهاء اجتماعهما.



وقال الكاظمي”جئنا الى برلين لنؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات […]

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