افتتاح طريق استرايتجي يربط محافظتي اربيل ودهوك

2020/10/20 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، طريق روفيا-كوبال الاستراتيجي الذي يربط بين محافظتي اربيل ودهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسيم الافتتاح: ان مايسعدنا اليوم هو ان الشركة التي نفذت المشروع هي شركة محلية، مشيرا الى ان هذا المشروع الستراتيجي تم وضع الحجر الاساس له من قبل الكابينة السابقة لحكومة اقليم كوردستان والكابينة الحالية تمكنت من انهاء المشروع.

واضاف: ان هذ المشروع مهم جداً لخدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية، مؤكدا ان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية من اوليات حكومة اقليم كوردستان.

وشدد رئيس حكومة اقليم كوردستان على ان هذا الطريق سيساعد المواطنين في التنقل بين محافظتي اربيل ودهوك بالاضافة الى تسهيل الحركة التجارية وربط مدن كوردستان ببعضها.

واشار الى ان المواطنين ينتظرون الخدمات من الحكومة، وخدمتهم ليست توزيع الرواتب فقط بل هم يحتاجون الى توفير الخدمات كالكهرباء والمياه وبناء المدارس والمستشفيات والطرق وباقي القطاعات الاخرى.

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