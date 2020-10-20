الهجرة تغلق مخيمات للنازحين

2020/10/20 | 13:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عن عزمها اغلاق خمسة مخيمات للنازحين في بغداد وديالي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وكيل الوزارة كريم النوري يوم الثلاثاء، انه "حالياً سيتم شمول نحو خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف المليون الخاصة بالعائلات العائدة من النزوح، وهذه المنحة توزع حسب أولويات التقديم ،فضلاً عن توفر التخصيص".

وأضاف أنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم غلق خمسة مخيمات للنازحين خلال مدة قليلة في بغداد وديالى".

PUKmedia / عن واع ‌

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