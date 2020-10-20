"لا تحتاج إلى الإنكليزية".. فيسبوك يستحدث ترجمة فورية جديدة عبر الذكاء الاصطناعي 

2020/10/20 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع فيسبوك، الاثنين، عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قال إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة مئة لغة من دون الاعتماد على الإنكليزية.

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