الإمارات وإسرائيل تعفيان مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

2020/10/20 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، الثلاثاء، وصول اسرائيل والامارات لاتفاق على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنيها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.



وقال نتانياهو بعد استقباله أول وفد إماراتي رسمي وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين "نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر".

ووقع وفد الإمارات وإسرائيل اتفاقا للإعفاء من التأشيرات، إضافة إلى 3 اتفاقيات ثنائية أخرى.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية الإماراتي إننا "ملتزمون بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال".

"نحن من الدول الرائدة من حيث أداء الاقتصاد، والاتفاقيات مع إسرائيل متعددة الفائدة والأوجه".

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