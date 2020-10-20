الخليج يحبس أنفاسه : هل يرقص ترامب في السعودية من جديد؟

2020/10/20 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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مع رقصة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنغام الموسيقى السعودية التقليدية متسلحاً بسيف فضي، خلال زيارته الأولى إلى السعودية رئيساً قبل أكثر من ثلاث سنوات، دشّن ترامب مسار تغيير سياسي جوهري في المنطقة عبر إرساء تحالف قوي بين إدارته ودول خليجية في مواجهة إيران.



وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يقدّم قادة في […]

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