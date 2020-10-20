بالتزامن مع دعوات “الإقليم السني”.. خبير امني يحذر من مخطط إقليمي لاعادة نشاط “داعش”

2020/10/20 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، الثلاثاء، عن وجود مخطط اقليمي خطير لاعادة نشاط عناصر تنظيم داعش بالتزامن مع دعوات لانشاء الاقليم السني، مبينا ان اتهام الحشد بجرائم ارتكبتها داعش تهدف الى اخراجه من المعادلة.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الاسبوع الماضي شهد سلسلة من الدعوات وهي مرتبطة ببغضها البعض سيما مع تعالي الاصوات بشان انشاء الاقليم السني”.واضاف ان “المؤامرة الاقليمية والخارجية واضحة المعالم وهدفها ضرب مشروع الحشد واتهامه بقيامه بجرائم طائفية لمنعه من التصدي لتقسيم العراق بالتزامن مع زيادة نشاط العناصر الداعشية في تلك المناطق”.وأوضح الاعسم، ان “التحذيرات الحالية تشير الى موجة ثانية من عناصر التنظيم الا ان وجود الحشد والقوات الامنية كفيل بانهاء تلك الموجة قبل تنفيذها او اعلانها أي امارة في العراق”.انتهى/ 25د

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