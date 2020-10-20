نائب يكشف عن متطلبات البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة

2020/10/20 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

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النائب غايب العميري

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب عن كتلة "سائرون" غايب العميري، الثلاثاء، عن متطلبات البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.

وقال العميري، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، اليوم، 20 تشرين الأول 2020، إن "البرلمان يسعى إلى الخروج بقانون انتخابات منصف يدعم شرائح المجتمع، والقانون وصل إلى مراحله النهائية".

وأضاف أن "هناك مسائل عدة لا بد من حسمها لتوفير بيئة مناسبة وضمان مشاركة كبيرة واسعة من الناخبين، منها قضية حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، إضافة إلى العمل على مكافحة الفساد والمفسدين"، مشددا على "ضرورة السيطرة على المال السياسي المستخدم في العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "المفوضية الجديدة للانتخابات تم اختيارها بطريقة القرعة لضمان أنها تكون بعيدة عن تدخل الأحزاب والكتل النيابية".

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اكدت في وقت سابق، وجود مرونة كبيرة بين الأطراف السياسية للوصول الى صيغة مقبولة بشأن تقسيم الدوائر داخل المحافظة، مبينة أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأفاد عضو اللجنة النائب حسن فدعم، بأن" تأجيل موعد الانتخابات لم يطرح أو يناقش أي شيء بهذا الخصوص لا بين القوى السياسية ولا في داخل قبة البرلمان"، مؤكداً أن "التحضيرات قائمة إلى الآن لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأوضح أن "مجلس النواب عاكف على حسم ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أن " اللجنة القانونية أكملت وضع المعايير لتقسيم الدوائر المتعددة، لكن بقي تقسيمها داخل المحافظة".

ر.إ

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