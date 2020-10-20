اتلاف (قشطة) غير صالحة للاستهلاك في منفذ مندلي الحدودي مع ايران

2020/10/20 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين،

عن اتلاف (قشطة) غير صالحة للاستهلاك

البشري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران.

وذكرت الهيئة خلال بيان مقتضب تلقت

وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تم

اتلاف مواد غذائ

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