القبض على 9 صينيين في بغداد وترحيلهم للخارج.. هذه تهمتهم

2020/10/20 | 13:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء القبض على تسعة أشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في العاصمة بغداد.

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