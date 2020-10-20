مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء الكاظمي وميركل

2020/10/20 | 13:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية.

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