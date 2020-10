ملعب الزوراء وأربع وزراء

2020/10/20 | 13:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسون الدراجي تمرعلينا بعد أيام قليلةش الذكرى السنوية العاشرة على هدم ملعب نادي الزوراء في الشالجية والذي اطيح به في مطلع عام 2011 في عهد وزارة المهندس جاسم محمد جعفر والذي تم التعاقد من خلاله مع احدى الشركات الإيرانية ( بلاند باية ) التي مازالت تعمل (بحرص وإخلاص ) طيلة السنوات العشر الماضية

