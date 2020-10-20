انتحار فتاة شنقا وطفل يقتل والده بحادثنين في كربلاء

2020/10/20 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- افاد مصدر أمني بمقتل رجل على يد ابنه وانتحار فتاة شنقا بحادثتين منفصلين في محافظة كربلاء.



وقال المصدرااـ(المستقلة) اليوم الثلاثاء ان المدعو (ك.ح) تولد ٢٠١١ اقدم على قتل والده (ح.ج) تولد ١٩٨٠ بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية اثناء عبثه بالسلاح ضمن منطقة فريحة في كربلاء”.



من جانب اخر قال أشار المصدر الى انتحار المدعوة […]

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