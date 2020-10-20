2020/10/20 | 13:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع متابعة مستجدات حزمة التحفيز المالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يهبط أمام العملات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يهبط أمام العملات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).