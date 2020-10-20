رئيس الوزراء العراقي: بدء المرحلة الثانية لتأهيل قطاع الكهرباء قريباً

2020/10/20 | 13:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، في ثاني زيارته الخارجية تشمل 3 دول أوروبية.وقال الكاظمي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شرعت في برنامج …

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