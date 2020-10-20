الإنسان الضائع في عراق النسيان - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/20 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي في العراق يسود القلق والخوف المتخثر في مجرى الكلمة ..



تهديد واغتيال وخطف وجراح وانتحار، واليأس والخوف يدفع الأم ترمي طفليها فلذة كبدها في دجلة ..



كي لا يبقيا أحياء في وطن الموت والدمار ..



وتهرب وراء الموت أحلام الحياة، ويختنق التوهج المفعم بالمرارة وأتحسس الآن وقبل الآن جراحاً ..



أطفأت وهج القلب المتضوع في نار الكلمة، بعد أن ارتحل الزيتون من كل حديقة وانغلق الليل على أنصاف موتى في العراق ..



واخترق ......





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