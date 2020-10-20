2020/10/20 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة آليات التعاون المشترك في مكافحة الفساد.

مجلس القضاء أكد في بيان أن رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان التقى برئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد لتوحيد جهود العمل المشترك في محاربة الفساد ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بين القضاء والهيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يبحثان آليات التعاون المشترك في محاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يبحثان آليات التعاون المشترك في محاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).