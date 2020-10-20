القبض على ٩ اشخاص يحلمون الجنسية الصينية في بغداد

2020/10/20 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في العاصمة بغداد.



وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء أن “كوادر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بإلقاء القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في منطقة زيونة […]

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