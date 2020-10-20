الحسيني: خروج الأميركان من “كي وان “دفع الى استقرار امني بنسبة 95%

2020/10/20 | 13:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء، بان خروج القوات الامريكية من قاعدة “كي وان” ادى الى استقرار امني بنسبة 95%.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” خروج القوات الامريكية من قاعدة كي وان قرب كركوك قبل اشهر معدودة كان له اثر ايجابي في المشهد الامني من ناحية استقرار الامني الذي بلغت نسبته 95% وسط عدم تسجيل اي حالات اغتيالات او هجمات او انفجارات”.واضاف الحسيني،ان” الاستقرار الامني الكبير الذي برز في محيط المناطق القريبة من قاعدة كي وان كلها مؤشرات واضحة على الفعل السلبي الذي كان تقوم به القوات الامريكية في القاعدة”.وأشار الحسيني إلى أن “شعور الاهالي بالطمائنية بات واضح والاوضاع اكثر استقرارا من قبل”.



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