2020/10/20 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط محاولة استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية على طريق كركوك – تكريت.



وقالت الخلية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن قوة من حماية قائد الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، “قتلت إرهابياً” كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لاستهداف رتل القائد، قرب “قرية المهدية في الطريق الرابط بين كركوك تكريت”.



[…]

التدوينة إحباط استهداف رتل قائد في الشرطة على طريق كركوك – تكريت ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط استهداف رتل قائد في الشرطة على طريق كركوك – تكريت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط استهداف رتل قائد في الشرطة على طريق كركوك – تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).